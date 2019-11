Rêve brisé pour Virton et ses Luxembourgeois

À voir la ferveur des supporters de Virton sur le Faubourg d'Arival en arrivant au stade vendredi soir la fête promettait d'être belle. Un grand soir pour le club gaumais, avec 4500 personnes dans un stade Yvan Georges comble pour voir son équipe faire un pas de géant vers la montée dans l'élite.

Une victoire face à Louvain et les hommes de Dino Toppmöller s'assuraient une place en finale de 2e division belge en mars. En remportant la première phase du championnat, il se retrouvaient déjà à 180 minutes d'une montée en Pro League. Incroyable pour un club qui évoluait en D3 l'an passé.

Avec trois Luxembourgeois titulaires, Anthony Moris, Kévin Malget et Dave Turpel et Aurélien Joachim sur le banc et une légion d'anciens dudelangeois, le Royal Excelsior Virton entamait la partie avec la confiance du leader (27 points contre 25 à Louvain avec un match de moins) et l'appui de son public.

Henry glace Virton

Si Virton tenait le ballon, les coéquipiers de Moris pêchaient dans l'animation offensive et ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Et une erreur de Sylla côté gauche ouvrait la voie à Mercier. Il centrait pour Henry qui poussait le ballon dans le but de Moris (0-1, 19e) climatisant le public Virtonnais qui n'en avait pas franchement besoin en cette fraîche soirée.

«Allez virton chante avec nous», chambraient en français les supporters du club flamand. Et Moris sauvait son équipe du break en repoussant d'un superbe arrêt une tête de Ngawa suite à un corner (30e).

Côté gaumais pas grand chose à se mettre sous la dent hormis une frappe dangereuse de Couturier (39e). Deux décisions arbitrales litigieuses dont une faute flagrante sur Moris non sanctionnée faisaient monter la tension avant la pause.

Moris limite la casse

Virton revenait des vestiaires avec plus de conviction et un tir dévié de Cruz inquiétait le portier de Louvain (47e). Avant que la partie ne soit arrêtée cinq minutes (55e) suite à un jet de gobelet sur l'arbitre de touche depuis les tribunes. À la reprise Moris signait une double parade magistrale. Allumé à bout portant par Sowah, il maintenait Virton dans le match.

L'Excelsior poussait pour égaliser. Koré ratait de peu le coche mais sa frappe aux six mètres était repoussée in extremis par Henkinet. Puis quelques instants plus tard une splendide frappe de Couturier s'écrasait sur la barre (74e)enflammant le stade Yvan Georges.

Les débats se musclaient en fin de partie. Vraiment. Malgré l'entrée de Joachim, Virton ne trouvait pas la faille et voyait s'envoler son rêve de se qualifier déjà pour la finale de D1B. Louvain la jouera quel que soit le verdict sur son match arrêté face à l'union Saint-Gilloise. Reste à Virton à remporter la deuxième phase pour y rejoindre l'OHL.