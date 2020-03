Le basket dans la tempête après une saison tronquée

En désignant jeudi les champions (Esch côté masculin et Etzella côté féminin), les relégués et les promus, suite à l’arrêt précipité des championnats pour cause de coronavirus, le conseil d’administration de la Fédération luxembourgeoise de basket (FLBB) savait qu’il marchait sur des œufs. Il savait aussi que trouver un consensus entre clubs serait périlleux. Qui veut être champion? Qui veut être relégué?

Mais la FLBB ne s’attendait sans doute pas à un tel déferlement de colère tout le week-end. Entre commentaires ulcérés sur les réseaux sociaux, communiqués et courriers... Après Etzella et les Pikes, Grengewald a indiqué ne pas vouloir jouer la finale de la Coupe reprogrammée à Kayl, en ouverture de la saison prochaine. «On est contents, mais on ne voulait pas être sacrés ainsi. Avec toutes les réactions qu’il y a eu cela pourrait encore changer», envisageait dimanche, l’Eschois Ben Kovac.

«Comment nommer un champion avant les quarts de finale?»

«On ne peut pas accepter la décision», dénonçait pour sa part Francis Rollinger, manager de l’AB Contern, reléguée avec l’Amicale en N2. «Il nous restait neuf matches dont cinq contre des adversaires directs. Le CA avait assuré qu’il y aurait une concertation, nous n’avons jamais été impliqués. Nous aurions pu jouer à 14, à 12 ou même à 13 équipes dans l’élite en ajustant la formule. Comment nommer un champion avant les quarts de finale? Nous invitons la fédération à revoir sa position et des décisions contraires aux statuts».

En pleine tempête, le CA se réunira à nouveau ce lundi par vidéo. «Nous allons en discuter», assurait le président de la FLBB, Henri Pleimling. Cela s’annonce animé.

(L'essentiel)