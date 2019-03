La belle retournée d'un U9 du RFCU Luxembourg

Ils ont moins de neuf ans, ils sont nés en 2010 ou en 2011 et ils ont déjà tout des grands. Les pupilles du RFCU Luxembourg ont littéralement crevé l'écran samedi au Centre sportif «Dribbel» à Bascharage en remportant la finale de l'Indoor Football Cup de leur catégorie.

Au-delà de ce succès face à cinq autres formations (Una Strassen, Atert Bissen, Fola Esch, Sporting Mertzig et Victoria Rosport), c'est un but exceptionnel qui fait actuellement le tour de la toile au Luxembourg via le réseau social Facebook. Grâce à une vidéo partagée sur la page de la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF), on y voit en effet un jeune garçon marquer d'une manière pour le moins acrobatique.

Le gardien du Fola ne peut rien faire

Publiée le lundi 4 mars à 10h21, la séquence de 14 secondes a été visionnée plus de 5 600 fois sept heures plus tard. Et quelque chose nous dit que ce chiffre risque fortement d'augmenter dans les prochaines heures.

Sur une rentrée de touche bottée du pied gauche par un coéquipier, un petit joueur du Racing, esseulé dans la surface de réparation, prend de la hauteur et ne laisse aucune chance au gardien du Fola grâce à une superbe reprise à la retourne du pied gauche! On ne s'en lasse pas et on en redemande!

(fl/L'essentiel)