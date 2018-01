Deux finales Amicale-​​Etzella en Coupe

Les supporters de l'Amicale et d'Etzella ne feront pas le voyage pour rien le samedi 17 mars à La Coque. Comme Steinsel qui avait validé samedi respectivement face à Wiltz (N2) (92-83) et aux Musel Pikes (86-84) ses billets pour la finale de la Coupe des dames et des messieurs, Etzella à fait carton plein dimanche à La Coque. Près de 2000 personnes au total ont, comme samedi, assisté aux deux dernières demi-finales dimanche.

Favori chez les messieurs contre la Résidence, le club ettelbruckois a tenu son rang. Mais ce fut loin d'être une partie de plaisir en début de rencontre face à des Walferdangeois à la hauteur de l'événement et bien décidés à faire tomber une équipe invaincue depuis le 11 novembre, soit neuf matches de championnat et un de Coupe. Agressifs, les hommes d'Erny Gruskovnjak ont été les premiers à créer un petit écart pour mener 5-10 après trois minutes de jeu avant qu'Etzella ne réplique (18-12, 8e). Mais la Résidence s'accrochait, bouclait le premier quart avec deux longueurs de retard (21-19) et dans le sillage de Terrence Bailey (19 points en première mi-temps) arrivait à la pause avec un point d'avance (38-39).

Une soirée à oublier pour Contern

En début de troisième quart-temps Jairo Delgado sonnait la révolte côté ettelbruckois. Comme lui Gilles Polfer et Philippe Gutenkauf marquaient à trois points pour creuser l'écart en faveur des Nordistes (54-45, 25e puis 68-53 à la fin du troisième quart). En face l'efficacité de Bailey (29 points) ne suffisait plus. Les hommes de Kresimir Basic assommaient définitivement les Walferdangeois à longue distance au début du dernier quart pour foncer vers la victoire (92-75).

Un peu plus tôt chez les dames les Ettelbruckoises avaient dominé Contern (89-65) en demi-finale. Les coéquipières de Jo Schreiner (17 points) ont pris le match par le bon bout en faisant vite le trou au score pour mener 49-27 à moins de deux minutes de la mi-temps. Une avance confortable que les Nordistes ont parfaitement su gérer pour rejoindre en finale l'Amicale, tombeuse samedi de Wiltz, pensionnaire de Nationale 2 en demies (92-83). Pour Contern cette soirée à oublier a aussi été marquée par la sérieuse blessure à la cheville de l'Americaine Rachel Howard (17 points).

(Nicolas Martin/ L'essentiel)