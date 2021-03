Mandy Minella de retour sur les courts en avril

Plus d'un an après son dernier match, Mandy Minella va retrouver le goût de la compétition mi-avril. La joueuse luxembourgeoise de 35 ans n'avait plus disputé de tournoi depuis le mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire puis d'une pause pour donner naissance à sa deuxième fille.

Revenue à l'entraînement depuis le début de l'année, l'ancienne 66e joueuse mondiale va disputer un tournoi au Portugal. Son dernier match remonte au tournoi de Lyon en mars 2020, avec une élimination au 1er tour face à la Française Océane Dodin.

Actuellement 123e au classement WTA, Mandy Minella bénéficie du gel des classements à cause de la crise sanitaire, en plus d'un classement protégé en raison de son arrêt pour maternité. Durant sa carrière, elle a notamment remporté un titre en simple et cinq en double.

(tv/L'essentiel)