De Dudelange à Monaco pour vivre du football

L'essentiel: Comment devient-on analyste vidéo?

Nelson Morgado: J’ai d’abord joué au football en D3 portugaise ou encore à Strassen en BGL Ligue, mais j’ai été souvent blessé. C’est quand on n’est pas au top de ses capacités en tant que joueur qu’on se pose des questions et c’est peut-être à travers cela que j’ai pu m’améliorer dans mes analyses. J’ai aussi décortiqué beaucoup de gros matches et j’ai travaillé avec de grands coaches (Dino Toppmöller, Carlos Fangueiro).

Comment avez-vous atterri à Monaco?

J’ai fréquenté l’an dernier à Virton une formation d’analyste vidéo à la Fédération belge où il y avait tous ceux des clubs de D1A et de D1B. Le formateur était celui des Diables rouges. Il a reçu une offre de Monaco l’été dernier, mais comme il a décidé de poursuivre avec la Belgique, il leur a parlé de moi. Finalement, le club de la Principauté a choisi Aaron Briggs, qui est aujourd’hui mon responsable. Mais un autre analyste est parti et ils se sont souvenus de moi.

C’est l’entraîneur de Monaco, Niko Kovac, qui vous voulait?

Non, j’ai uniquement communiqué avec l’analyste en chef avant d’être recruté. Je ne sais pas si Niko Kovac avait eu vent de mon travail, mais je pense que oui, car quand je suis arrivé, il connaissait déjà mon prénom et semblait avoir eu accès à mes travaux.

Vous êtes en contact avec lui dans une semaine classique?

Je le croise souvent, mais toutes les informations que j’ai à passer sont remontées par le chef analyste qui en transmet un résumé au coach.

De combien d’analystes dispose l’AS Monaco?

On est une équipe de cinq. Il y a Aaron Briggs, le chef analyste qui vient de Manchester City. Moi je suis chargé d’analyser les adversaires. Après j’ai un collègue qui s’occupe des phases arrêtées, un autre qui écrit des rapports individuels et collectifs et un dernier qui s’occupe de combiner des datas avec tout ce qu’on voit en vidéo.

C’est beaucoup par rapport aux autres clubs?

Ça peut paraître beaucoup, mais chacun a sa mission. Je sais qu’au Bayern, ils ont six ou sept analystes vidéo et ils sont même une petite dizaine à Manchester City.

C’est votre métier?

À Dudelange j’étais à mi-temps, maintenant je suis à plein temps. C’est ce que je recherchais pour poursuivre ma carrière.

Combien de temps passez-vous sur l’analyse d’un adversaire de l’AS Monaco?

Pour analyser l’AS Saint-Étienne, j’ai remis un rapport sur leurs quatre derniers matches. Je passe entre six et huit heures sur chaque match. Je signale les phases de jeu récurrentes, je les commente et je propose aussi des solutions.

Ça change beaucoup d'analyser un match de Ligue 1 ou un match de BGL Ligue?

Entre mon travail à Dudelange et celui à Monaco, la base est la même. Par contre c’est beaucoup plus intéressant d’analyser une équipe de Ligue 1. Sans retirer ses qualités au championnat luxembourgeois, il y a des équipes où il n’y a pas autant de travail et où c’est plus compliqué de trouver des récurrences.

Ambitionnez-vous un jour de devenir entraîneur?

Je me suis déjà posé la question. Mais pour devenir entraîneur, il faut beaucoup d’autres qualités. Je suis loin de réunir tout ça et je pense que pour l’instant l’analyse me va très bien.

Comment pensez-vous que l’analyse vidéo va évoluer dans le futur?

L’analyse s’est beaucoup développée au niveau informatique avec des programmes très sophistiqués. Je pense que dans le futur, elle sera plus centrée sur la vision du joueur. Ça peut paraître fou, mais je pense qu’un jour on travaillera peut-être avec des caméras GoPro sur la tête pour avoir accès à la vision du joueur. Grâce à ces images, on pourrait être dans la tête du footballeur et savoir pourquoi il a choisi une solution plutôt qu’une autre, et ce qui lui a manqué dans sa prise d’information. J’ai remarqué que les meilleurs joueurs du monde pouvaient effectuer entre six et sept prises d’information en moins de deux secondes avant de recevoir le ballon. Ceux d’un niveau moyen en réalisent entre zéro et trois.

(L'essentiel/Nicolas Grellier)