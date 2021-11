Une loge «Louis Pilot» au Stade Emile Mayrisch

C'est probablement une des premières stars du football luxembourgeois. N'entendez pas par là, un joueur prêt à tout pour briller en dehors des terrains, mais bel et bien un des premiers à s'illustrer au niveau professionnel en évoluant durant plus de 15 ans dans le championnat de Belgique.

De 1961 à 1978, Louis Pilot a en effet porté les couleurs du Standard de Liège (de 1961 à 1972), de l'Antwerp (de 1972 à 1975) et du Racing Jet de Bruxelles (de 1975 à 1978). Né à Esch-sur-Alzette en 1940, où il a été formé dans les rangs de Fola de 1953 à 1961, l'ancien milieu défensif n'a pas été oublié par son club formateur.

« Le plus grand joueur du Luxembourg »

Le Fola Esch vient d'annoncer, ce jeudi 18 novembre 2021, un peu plus de cinq ans après son décès en avril 2016, qu'une loge au nom de Louis Pilot sera très prochainement inaugurée au Stade Emile Mayrisch. Un bel hommage du Fola pour celui qui est encore considéré aujourd'hui, comme un des meilleurs joueurs luxembourgeois de tous les temps.

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) l'avait d'ailleurs désigné comme «le plus grand joueur du Luxembourg» de 1953 à 2003. Avec 49 sélections et 7 buts, de 1959 à 1971, Louis Pilot a marqué l'histoire de la sélection nationale en atteignant notamment les quarts de finale de l'Euro-1964 après avoir éliminé les Pays-Bas en huitièmes de finale.

«On va essayer de créer une demande »

«Nous avons eu l'idée de cette loge en juin 2016 à Aberdeen», se souvient Cedric Biwer du CS Fola Esch, «lorsque nous avons eu l'occasion, lors d'un déplacement européen, de nous restaurer dans une loge au nom d'Alex Fergusson, le mythique entraîneur écossais de Manchester Unied qui avait remporté en 1983 la Coupe des Coupes avec Aberdeen face au Real Madrid. Louis Pilot est vraiment un joueur qui a marqué le football luxembourgeois et c'était également une vraie figure au Standard de Liège avec qui il a été quatre fois champion de Belgique et deux fois vainqueur de la Coupe».

«La loge que nous allons inaugurer le dimanche 28 novembre 2021 en recevant l'US Hostert», poursuit-il, «c'est une première au Grand-Duché. Elle pourra accueillir au moins six personnes sans problème. On va essayer de créer une demande, on ne sait pas encore comment on va la commercialiser, au match, au mois, ou à l'année, mais ce sera bien chauffé à l'intérieur et elle offrira une très belle vue sur nos matchs à domicile. On tentera également d'assurer un service traiteur. Sa famille sera présente pour l'occasion, de même que Pau Philip, président de la FLF, avec qui il a joué en équipe nationale et contre qui il a souvent joué en championnat de Belgique».

