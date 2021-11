L'équipe nationale de retour après 21 mois de sommeil

Ils s'étaient quittés sur une élimination sèche face à l'Estonie (38-33, 31-20) en éliminatoires de l'Euro en janvier 2020 et ne s'attendaient pas à patienter si longtemps pour se retrouver. Mais la crise du Covid est passée par là et, 21 mois plus tard, l'équipe nationale du Luxembourg s'apprête à disputer un nouveau match.

C'est ce soir face au Portugal à Crauthem, un amical qui doit préparer au tournoi de qualification pour le Mondial en janvier. «L'objectif est de se retrouver et de voir des nouveaux, souligne le sélectionneur, Nikola Malesevic. On va faire des rotations et mettre en place des choses technico-tactiques qui serviront en janvier».

Un groupe élargi

Avec un groupe élargi et largement renouvelé (huit nouveaux appelés), le Luxembourg disputera deux autres amicaux vendredi (17 h 30) et samedi (18 h) à La Coque face aux États-Unis. Le premier servira de lever de rideau à la rencontre de gala organisée pour les 75 ans de la Fédération luxembourgeoise de handball entre le Portugal et l'Allemagne (20 h 15).

«Les joueurs doivent s'habituer à jouer beaucoup de matches en très peu de temps, estime Malesevic. Après une semaine de stage, je les sens réceptifs, ils communiquent beaucoup. C'est quelque chose sur lequel on pourra s'appuyer dans le futur».

(Tom Vergez/L'essentiel)