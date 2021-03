Le Progrès met une option sur Tim Hall

Depuis son transfert avorté au Legia Varsovie en janvier après six mois peu concluants à Gil Vicente (Portugal), Tim Hall a retrouvé les terrains luxembourgeois. Il s'entraîne depuis un mois avec son ancien club, le Progrès Niederkorn. Le défenseur international a trouvé un accord pour y redevenir un membre à part entière de l'effectif, à partir de la saison prochaine, sauf s'il accepte l'offre d'un club professionnel à l'étranger.

Hall (23 ans) étudie des propositions et ne s'interdit pas d'aller découvrir un septième pays, plus lointain que les précédents (Luxembourg, Belgique, Allemagne, Ukraine, Portugal, Pologne): les États-Unis ou l'Asie pourraient l'intéresser.

Le défenseur n'a presque plus joué depuis un an et son départ du Karpaty Lviv (Ukraine). Touché par le Covid-19 à son arrivée au Portugal, à l'été 2020, il n'y a joué qu'une mi-temps en quatre mois avant de signer en Pologne, le 14 janvier, où un désaccord avec son entraîneur l'a poussé à partir onze jours, après son arrivée, sans avoir joué un seul match.

