Le badminton est «loin d'être un sport de plage»

Des smashes comme des coups de fusil, des amorties soyeuses, des plongeons désespérés et des coups d'anthologie, raquette dans le dos... le tout à un rythme effréné. Une chose est sûre, avec l'European Club Championship, qui se tient jusqu'à samedi à Junglinster, on est «loin du jeu de volant à la plage». C'est en partie pour démolir ce type de cliché qu'est née l'idée d'accueillir au Grand-Duché la «Ligue des champions» du badminton. Elle réunit, hormis des clubs danois, anglais ou allemands, ce qui se fait de mieux sur le continent, avec les champions de douze pays, des pros et même un médaillé olympique à Rio.

Une grande première au Luxembourg, que les joueurs savourent. «C'est super de voir par exemple Vladivostok se déplacer avec presque toute l'équipe nationale russe, des joueurs du top niveau mondial. Pouvoir défier ici les meilleurs Européens, c'est génial», insiste Frédéric Gaspard, du BC Schifflange, en compétition comme Junglinster, le champion du Luxembourg et hôte du tournoi. Sport mixte, avec à chaque rencontre un simple messieurs et un simple dames, un double messieurs et un double dames, et un double mixte, le badminton mène son opération séduction.

«Un tel événement contribue à populariser notre sport», se réjouit le secrétaire général de la Fédération luxembourgeoise de badminton (Feluba), John Kirtschenbilder, précisant qu'il y a à ce jour environ 1 100 licenciés et 23 clubs au pays. À l'origine de l'idée, le club de Junglinster, habitué à disputer l'épreuve à l'étranger, a déployé, à l'instar de son manager Jos Greischer, toute son d'énergie pour rendre son rêve possible et réunir un budget de 51 000 euros et une centaine de bénévoles.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)