Le F91 accroché par la lanterne rouge Rumelange

La semaine s’annonçait parfaite pour le leader Dudelange. Après avoir décroché sa place en finale de la Coupe de Luxembourg mercredi (3-1) face au Progrès, le F91 voyait son rival dans la course au titre, le Fola, se faire accrocher (1-1) par Rosport samedi.

Samedi soir, les calculettes étaient d’ailleurs de sortie.Une victoire «évidente» face à Rumelange et c’est huit points d’avance à quatre journées de la fin. L’affaire semblait pliée avant le début de la rencontre, surtout face à une lanterne rouge moribonde qui venait d’enregistrer un cinglant 1-3 à domicile contre Mondorf.

Mais comme souvent en football, sous-estimer l’adversaire réserve de bien mauvaises surprises. Celle qui attendait les hommes de Dino Toppmöller aurait pu être plus déconcertante si Stelvio Cruz n’avait pas égalisé (2-2, 89e).

Dudelange a couru après le score

Avant cela, le leader du championnat n’avait fait que courir après le score. Car les vaillants visiteurs avaient réussi à ouvrir la marque grâce à Lusamba (0-1, 29e). Juste avant la pause, Turpel trouvait le chemin des filets (1-1, 40e).

Une fois encore, Dudelange pensait avoir fait le plus dur, mais concédait un nouveau but de Diallo (1-2, 71e). Rumelange, réduit à dix après l’expulsion de Titon (84e), serrait les rangs, mais face aux vagues locales, la lanterne rouge voyait ses rêves de victoire s’évaporer sur le but de Cruz. Dudelange, lui, venait de frôler la correctionnelle.

Les résultats de la 22e journée:

Vendredi:

Titus Pétange - RFCU: 0-1

Samedi:

Fola - Rosport: 1-1

Dimanche

F91 - Rumelange: 2-2 Hamm Benfica - Jeunesse: 0-2 Mondorf-les-Bains - Etzella: 1-0

18h30:

Differdange - Hostert Strassen - Progrès

