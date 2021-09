Les footgolfeurs espèrent créer la surprise en Hongrie

Six ans après la création de sa fédération, le Luxembourg dispute à partir de ce jeudi le championnat d'Europe de footgolf en Hongrie. Une compétition où la sélection grand-ducale espère créer la surprise. «Je ne dis pas qu'on va gagner, mais on peut sortir des poules», avance Maurizio Masi, joueur et secrétaire de l'Association luxembourgeoise de footgolf (ALFG).

Il faudra terminer dans les deux premiers d'un groupe où figurent aussi la redoutable Slovaquie, 3e de la dernière édition, la Hongrie, pays organisateur, et le Portugal. L'équipe du Luxembourg a préparé la compétition sur des golfs français, notamment à Amnéville et Longwy, faute de possibilités au Luxembourg. «Il n'y a toujours aucun golf qui veut nous accueillir, regrette Maurizio Masi. On est très bien reçus en France et en Belgique, mais malheureusement on n'est pas bien vus au Luxembourg».

Le footgolf, qui reprend les codes et les règles du golf, se pratique sur des parcours classiques où des trous plus larges sont creusés, puis recouverts avec de l'herbe synthétique quand les golfeurs traditionnels reprennent possession des lieux.

(Tom Vergez/L'essentiel)