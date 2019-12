«Le niveau des Américains pèse encore trop»

L'essentiel: Est-ce une surprise pour vous de voir le Racing sur le podium à ce stade de la saison?

Gaëtan Bernimont: Oui et non. Cette saison, le niveau des équipes est très homogène. Nous avons travaillé pour être là. Mais nous ne sommes qu'à la mi-saison. L'objectif n° 1, c'est les play-offs. Ensuite tout sera possible.

Vous allez croiser samedi le Basket Esch, leader invaincu. Ses échecs passés font-ils sa force...

Ils ont une grande expérience ensemble. Cela fait plusieurs années qu'ils jouent avec le même coach, de la même manière. Ils ont de très bons Américains. C'est l'équipe à battre, mais c'est possible.

Comment comptez-vous les perturber?

Ce ne sera pas facile mais je crois qu'il faut essayer de les sortir de leur rythme offensif. Notre spécialité à nous c'est la défense. Il faudra essayer d'être plus physiques qu'eux, de les fatiguer au maximum.

Pensez-vous que le niveau a reculé ces dernières saisons en Total League?

Je dirais que les forces se sont équilibrées entre les équipes. Mais le niveau des Américains joue encore beaucoup trop sur le niveau de la ligue. Certaines équipes s'appuient beaucoup là-dessus.

Malgré ses qualités, votre équipe semble manquer de régularité cette saison...

Le souci chez nous, je dirais que c'est le mental. La confiance offensive notamment. Quand un joueur la perd, d'autres ont tendance à suivre. Alors on joue le plus possible à l'entraînement pour essayer de corriger ce défaut.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)