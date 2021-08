«On a eu jusqu'à 1,70 m d'eau dans la maison»

L'essentiel: Visiez-vous l'or au début de ce championnat d'Europe U21?

Kimberly Nelting: J'étais très confiante. Je me fichais du résultat, j'aurais été aussi fière de moi si je n'avais passé que deux tours. Je n'avais aucune pression et il ne me restait plus que la rage de vaincre et la confiance. Je n'ai eu aucun problème à me concentrer sur mon objectif.

Êtes-vous toujours dans cet état d'esprit?

Non. D'habitude, je suis très stressée, mais cette fois-ci, j'avais vraiment l'impression d'être plus zen que d'habitude.

Comment l'expliquez-vous?

Les dernières semaines ont été très difficiles pour moi. Pendant les inondations, la maison de mes parents (à Oetrange), où je vis également, a été très touchée. On a eu jusqu'à 1,70 m d'eau dans certaines pièces et l'électricité a été coupée. À un moment donné, mon père ne savait même plus où était ma mère. J'ai passé une semaine à ranger nos affaires. Psychologiquement, ça a été très difficile pour ma famille et pour moi-même. J'étais au bout. Je me suis entraînée comme une folle. Je n'avais plus la force de m'inquiéter ou d'hésiter.

Comment voyez-vous la suite de votre carrière?

J'avais pris mon année pour me concentrer à 100% sur le karaté, même si j'ai fait quelques remplacements temporaires dans des écoles fondamentales. Mais je veux aussi poursuivre mes études. Là, j'étais focalisée sur les championnats d'Europe, maintenant, je vais pouvoir prendre du temps pour me reposer et penser au futur.

