Le COSL élargit ses cadres pour l'année 2018

Comme chaque année, le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) et son directeur technique Heinz Thews ont établi la liste des sportifs luxembourgeois qui bénéficieront en 2018 du soutien financier, médical et de préparation des cadres élite et promotion.

Par rapport à 2017, leur nombre a été augmenté. Le cadre élite qui perd les retraités Carole Calmes (tir), Laurent Carnol (natation) et Jennifer Thielen (rallye), intègre deux cavaliers Victor Bettendorf et Christian Weier et l'archer Jeff Henckels. Ainsi que l'équipe nationale dames de tennis.

Kimberly Nelting intègre le cadre promotion

Alex Kirsch (cyclisme), Pit Klein (tir à l'arc) et Dylan Pereira (auto) grimpent eux du cadre promotion à ce cadre élite qui comptera 37 membres et deux équipes nationales. Soit trois sportifs et une équipe de plus que l'an dernier. Le cyclisme (7 sportifs) et l'équitation (6 sportifs) y sont les disciplines les plus représentées.

Le cadre promotion passe lui à 42 membres dont 15 nouveaux parmi lesquels la championne du monde juniors de karaté, Kimberly Nelting. Les athlètes Laurence Jones, Tiffany Tshilumba le quittent comme la nageuse Eline Van den Bossche. Ben Kovac (Basket) et Annalena Mach (volley-ball) bénéficieront de mesures de promotion pour les athlètes de sport collectifs.

(Nicolas Martin/L'essentiel)