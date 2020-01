Le rêve s'éloigne pour le Luxembourg

Remonter un retard de cinq buts: la mission des hommes de Nikola Malesevic s'annonce compliquée à Polva. Devant 450 spectateurs ce jeudi soir à La Coque, les Luxembourgeois ont confirmé certaines des qualités défensives aperçues le week-end dernier en qualifications du Mondial 2021. Et ont fait preuve de davantage d'application commettant moins d'erreurs techniques. Mais ils ont encore eu des difficultés à trouver des solutions offensives depuis la base arrière en l'absence de Martin Muller et Yann Hoffmann ou encore de Christian Bock blessé à l'échauffement. Surtout face au grand et solide rideau défensif estonien.

Après une belle entame 3-0, les coéquipiers de Tommy Wirtz ont ainsi vu les Estoniens passer devant et compter jusqu'à trois longueurs d'avance (9-12, 11-14). Tom Meis en difficulté, les Luxembourgeois trouvaient sur les ailes ou en contre attaque le moyen de recoller. Efficaces, Wirtz venu prêter main forte à l'arriere, Daniel Scheid et le gardien Mika Herrmann gardaient leur équipe dans la partie. Ils rentraient aux vestiaires à 17-18.

Après la pause, l'entrée du jeune Dimitri Mitrea, dont c'était les débuts en équipe nationale, dynamisait en attaque la base arrière Luxembourgeoise. Ses percussions bousculaient les Estoniens qui ne s'affolaient pas quand un Meis, retrouvé en seconde période, égalisait (23-23, 42e). À chaque but luxembourgeois, les imposants coéquipiers du géant Mait Patrail répondaient du tac au tac (27-29, 19e). Habile sur ses remontées de balle, le Luxembourg porté par un Wirtz toujours excellent (11 buts) restait au contact (32-32, 55e). Mais il finissait par perdre pied dans les dernières minutes (33-38) perdant ainsi le bénéfice de tous ses efforts. "On a fait un match de fou pendant 55 minutes, puis on a s'est effondré", soulignait Lé Biel. Une défaite qui laisse le sentiment qu'il y avait mieux à faire.

(L'essentiel/ nm)