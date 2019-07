Un tirage de rêve pour le Luxembourg

Le Luxembourg affrontera entre le 3 août et le 21 août prochains la Grande-Bretagne et le Kosovo en préqualifications de l'Euro 2021. Et si l'équipe dirigée par Ken Diederich avait besoin d'un petit surplus de motivation, il est arrivé lundi, du tirage au sort de la phase de poules des qualifications.

Ainsi l'équipe qui sortira du tour préliminaire défiera au tour suivant la France, l'Allemagne et le Monténégro, dans un groupe de la mort! Trois fenêtres de qualifications sont prévues du 17 au 25 février 2020 du 23 novembre au 1er décembre 2020 et du 15 au 23 février 2021. Le Luxembourg débutera le 1er août contre le Kosovo à La Coque.

(nm/L'essentiel)