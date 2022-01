Le Luxembourg dans l’attente après sa défaite

Le week-end des Luxembourgeois aux Îles Féroé s’est terminé par une courte défaite (29-28) face à l’Italie, mais Martin Muller et ses coéquipiers pourraient encore rentrer au pays avec le sourire et une qualification pour la suite des éliminatoires du Mondial 2023. Tout dépendra du dernier match entre les Féroé et la Lettonie, ce dimanche à 19h.

Pour son troisième match en 48 heures, après la victoire contre le pays hôte puis le nul contre les Lettons, la sélection du Grand-Duché a connu un faux départ, se retrouvant vite à courir après le score (8-3, 12e). Mais les hommes de Nikola Malesevic se sont accrochés et, s’ils n’ont jamais mené, ils ont eu une balle pour arracher le match nul et la qualification dans les dernières secondes. Cette défaite d’un seul but doit beaucoup à la belle performance de Chris Auger dans les buts (douze arrêts), notamment après la pause, et aux sept réalisations de Yann Hoffmann.

Les Luxembourgeois sont maintenant dans l’attente du résultat de Lettonie-Îles Féroé. Une très improbable victoire de la Lettonie par 18 buts d’écart les éliminerait, de même qu’un succès des Féroé. Tout autre résultat les propulserait vers la suite des éliminatoires du championnat du monde 2023 en mars et avril. D’ici là, le Luxembourg dispute une double confrontation face à la Belgique jeudi (à La Coque) et samedi (à Hasselt) prochains, en barrage des éliminatoires de l’Euro.

(L'essentiel/ Tom Vergez)