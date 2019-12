Bob Bertemes et Christine Majerus, sportifs de l'année!

21h15

Un raz de marée pour Bob Bertemes

Où s'arrêtera Bob Bertemes? Auteur d'un jet monumental à 22,22 m en juillet à Cessange, le lanceur de poids du CA Belvaux Bob Bertemes a changé de dimension. Avec la 21e meilleure performance mondiale de l'année, la 4e européenne, le voilà parmi les meilleurs mondiaux et qualifié pour les JO de Tokyo, même s'il a déçu en chutant en qualifications des Mondiaux de Doha. Cette année il a même été convié en Ligue de diamant à Paris.

Il devance Bob Jungels, auteur d'un début de saison canon, notamment sur les Flandriennes, avant de sombrer sur le Tour d'Italie. Le volleyeur Kamil Rychlicki, parmi les meilleurs marqueurs de D1 italienne dès sa première saison à Ravenne, termine sur le podium. Il a rejoint cet été les champions d'Europe et d'Italie du Lube Civitanova. Danel Sinani pourtant auteur de neuf buts depuis le début de la campagne européenne de Dudelange, dont quatre en poules de la Ligue Europa, finit loin... seulement 5e derrière le pilote Dylan Pereira.

Trophée du meilleur sportif

1. Bob Bertemes (athlétisme) 488 points

2. Bob Jungels (cyclisme) 258 points

3. Kamil Rychlicki (volley-ball) 148 points

4. Dylan Pereira (auto) 108 points

5. Danel Sinani (football) 107 points

6. Gilles Seywert (tir à l'arc) 69 points

7. Raphaël Stacchiotti (natation) 54 points

8. Lars Gerson (football) 35 points

9. Christopher Martins (football) 28 points

10. Flavio Giannotte (escrime) 16 points

11. Claudio Nunes Dos Santos (judo) 16 points

12. Stefan Zachaüs (triathlon) 7 points

13. Nicolas Wagner (équitation) 0 points



21h10

Christine Majerus dans l'histoire

Le titre de championne d'Europe de Jenny Warling en mars en Espagne n'aura pas suffi. Le règne de Christine Majerus se poursuit.

La cycliste qui a remporté cette saison sa première course à étapes du World Tour (Boels Ladies Tour) et a fini l'année 9e du classement UCI empoche son sixième trophée de meilleure sportive luxembourgeoise de l'année, le cinquième de rang. Du jamais vu. Elle dépasse les pongistes Jeanny Dom et Carine Risch ou la triathlète Liz May qui s'étaient arrêtées à quatre titres de suite.

Ni Xia Lian (tennis de table), 3e des Jeux européens et qualifiée à 55 ans, pour ses 5es JO en 2020 à Tokyo se classe troisième devant Lis Fautsch, quart de finaliste et 7e des Mondiaux.

Trophée de la meilleure sportive

1. Christine Majerus (cyclisme) 405 points

2. Jenny Warling (karaté) 340 points

3. Ni Xia Lian (tennis de table) 287 points

4. Lis Fautsch (escrime) 94 points

5. Julie Meynen (natation) 61 points

6. Charlotte Bettendorf (équitation) 56 points

7. Tina Welter (handball) 40 points

8. Sarah De Nutte (tennis de table) 37 points

9. Magaly Meynadier (basket-ball) 10 points



20h45

Luc Holtz coach de l'année succède à Toppmöller

Le coach de l'équipe nationale de football Luc Holtz a été désigné entraîneur luxembourgeois de l'année jeudi. Si ses Lions rouges ont dû se contenter de 4 points dans un groupe difficile en éliminatoires de l'Euro 2020, ils ont fait trembler l'Ukraine et ont fait front face au Portugal.

Successeur de Dino Toppmöller, coach de Dudelange, il devance de 20 petits points Dan Lorang, entraîneur des cyclistes de l'équipe Bora-Hansgrohe et du champion du monde allemand de triathlon longue distance Jan Frodeno. Tommy Danielsson entraîneur de l'équipe nationale féminine de tennis de table et de Ni Xia lian, son épouse, complète le podium.

Prix de l'entraîneur de l'année

1. Luc Holtz (football) 378 points

2. Dan Lorang (cyclisme-triathlon) 358 points

3. Tommy Danielsson (tennis de table) 208 points

4. Kresimir Basic (basket-ball, Etzella) 196 points

5. André Gulbicki (handball, Esch) 190 points



20h40

Le F91 Dudelange reste la meilleure équipe

Le F91 qui d'autre? Après avoir vécu la saison passé une première campagne historique en poules de la Ligue Europa affrontant le FC Séville et l'AC Milan, le club de foot dudelangeois a remis ça cette année.

Avec en plus une victoire de folie à Nicosie (4-3). De quoi se garantir un nouveau trophée d'équipe de l'année devant l'équipe nationale de football, accrocheuse en qualifications de l'Euro 2020, et l'équipe nationale dames de tennis de table, 6e des Jeux européens de Minsk.

Trophée de la meilleure équipe

1. F91 Dudelange (football) 501 points

2. Equipe nationale hommes (football) 306 points

3. Equipe nationale dames (tennis de table) 234 points

4. Equipe de Fed Cup (tennis) 145 points

5. Equipe nationale hommes (handball) 144 points



18h40

Couronnés l'an passé les cyclistes Bob Jungels et Christine Majerus et le F91 Dudelange (football) sont encore en course pour l'emporter cette année! Une soirée également placée sous le signe de l'hommage au Grand-Duc Jean, décédé en avril.

La tension monte à Mondorf où la Sportpress.lu Awards Night va débuter par la remise des trophées dont les lauréats sont connus depuis le mois de novembre dernier.

Les jeunes espoirs récompensés sont le footballeur de Mayence, Alessio Curci, et la triathlète Eva Daniels, le F91 Dudelange récolte le prix du fair-play pour son soutien aux clubs de Käerjeng et Pétange, touchés par la tornade qui a frappé le sud du pays en août.

L'association ELA Luxembourg qui lutte contre les leucodystrophies reçoit elle le prix sport et handicap tandis qu'un prix d'honneur va être décerné à titre posthume au Grand-Duc Jean, décédé en avril dernier.

(Nicolas Martin/L'essentiel)