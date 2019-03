200 km à parcourir pour dépasser son handicap

Être tétraplégique et participer à un défi sportif de trois jours en parcourant 220 km entre Liège et Luxembourg, c'est tout à fait possible! Et c'est ce que compte bien démontrer «Back To Sport». «Notre slogan, c'est passion, énergie, team spirit et inclusion», note Xavier Masson, le président de l'association. Il précise: «Le but est de faire du sport ensemble de manière solidaire pour tous les âges et pour toutes les capacités physiques».

Triathlon, cyclisme, canoë, natation ou course à pied, «Back To Sport» propose des sports variés aux personnes à mobilité réduite.

Et pourquoi pas le ski?

Créée en 2016 et désormais forte de 100 membres, l'association luxembourgeoise s'est lancée un immense défi cette année: la TransArdenne Biking Heroes, une course avec des vélos adaptés par équipes entre Esneux en Belgique et le Rehazenter de Luxembourg.

«Les équipes devront être composées de deux personnes sans handicap et d'une à deux personnes à mobilité réduite. Il y aura trois étapes, avant un final sur le Roll & Run de l'ING Marathon pour ceux qui le veulent».

Rien de mieux pour sensibiliser le grand public aux difficultés quotidiennes des personnes à mobilité réduite. Mais surtout pour faire découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à elles dans le domaine du sport... «On nous a même demandé le ski, on verra dans les années à venir», sourit Xavier Masson.

Les inscriptions se font ici.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)