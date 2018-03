Un ex-​​joueur d'Esch meurt suite à un arrêt cardiaque

Triste nouvelle pour les joueurs d'Esch qui ont évolué avec Zeke Upshaw lorsqu'il jouait au Luxembourg en 2015/2016. L'Américain de 26 ans est décédé lundi à l'âge de 26 ans, deux jours après avoir été victime d'un malaise au cours d'un match de G League, le Championnat de développement de la NBA.

Upshaw avait perdu connaissance et s'était effondré à 50 secondes de la fin du match entre son équipe, le Grand Rapids Drive, et les Long Island Nets. Il avait été évacué vers l'hôpital le plus proche où il est décédé dans la matinée de lundi, a précisé sa mère dans un communiqué publié par son équipe. Selon la presse locale, il a été victime d'un accident cardiaque.

Onze points lors de la rencontre

«La famille de la G League est dévastée par la disparition tragique de Zeke Upshaw. Zeke était un jeune homme extraordinaire qui, grâce à sa confiance en soi et sa persévérance unique, a fait carrière comme basketteur professionnel», a indiqué dans un communiqué le président de la G League, Malcolm Turner. «Nous présentons nos condoléances à sa famille et ses proches, ainsi qu'à son équipe», a-t-il ajouté.

Upshaw a marqué onze points lors de son ultime rencontre, la dernière de la saison régulière, qui a permis à son équipe de se qualifier pour les play-offs de la G League. Il n'avait pas été drafté à sa sortie de l'université et évoluait depuis 2017 en NBA G League, un championnat secondaire organisé par la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

Statement from G-League President Malcolm Turner on the tragic passing of Zeke Upshaw this morning. pic.twitter.com/kPezyDNAYW — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 26 mars 2018

Pat McCaw will play with #PrayForZeke and FAITH on his shoes today to show love to @zeke_upshaw, the G-League player who collapsed yesterday. pic.twitter.com/JV6fP4EUS2 — Kerith Burke (@KerithBurke) 25 mars 2018

Terrible, terrible news thoughts and prayers to his family and loved ones... RIP #ZekeUpshaw https://t.co/DqlVNl9m4W — BostonScott (@BOSsportz) 26 mars 2018

Coach Cyp (@CoachCyprien) opens up by sending his condolences to @grdrive and the family of Zeke Upshaw who passed away today. pic.twitter.com/9U0qauUbP0 — Grizzly Bear Blues (@sbnGrizzlies) 26 mars 2018

NBA G League player Zeke Upshaw dies after collapsing on court https://t.co/BZ4y9Mh85n pic.twitter.com/8wW8gkejSA — USA NewsChannels (@USANewsChannels) 26 mars 2018

(L'essentiel)