Les Lionnes rouges lourdement battues en Italie

La marche était trop haute. Trois jours après avoir été proches d'obtenir une victoire face à la Suisse à La Coque (54-48), les Luxembourgeoises se sont lourdement inclinées (82-48) en Italie, face à un adversaire bien supérieur. Les Italiennes, battues en 8es de finale de la dernière édition de l'Euro, n'ont laissé aucune chance à la sélection du Grand-Duché en prenant un départ canon.

Dominées collectivement et athlétiquement, les joueuses de Mariusz Dziurdzia ont couru après le score tout le match et l'écart n'a pu faire qu'augmenter. Les Italiennes en ont profité pour multiplier les rotations et répartir leur temps de jeu. Le Luxembourg, toujours privé des joueuses évoluant aux États-Unis (Anne Simon, Julija Vujakovic et Svenia Nurenberg), s'en est lui remis à Magaly Meynadier (15 points à 5/7 à 3 points) et Lisa Jablonowski, plus inspirée que jeudi dernier contre la Suisse (10 points, 5 rebonds).

La prochaine rencontre du Luxembourg dans ces éliminatoires de l'Euro 2023 aura lieu dans un an, le 22 novembre 2022, avec la réception de la Slovaquie, qui a dominé la Suisse ce dimanche (50-65)

(tv/L'essentiel)