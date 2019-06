À 61 ans, Jeannot va faire l'Ironman de Remich

Dimanche, à 8h45, au départ de l'Ironman à Remich, il y aura les cadors, prêts à succéder au palmarès au Suisse Manuel Küng et à l'Autrichienne Lisa Hütthaler. Eux qui avaient bouclé l'an passé les 1,9 km de natation, 90 km de vélo et le semi-marathon en 3h51' et 4h13'. Et il y aura les autres... tous les autres.

Toujours plus nombreux. Cette année, il seront un total record de 2 500 à plonger dans la Moselle, 500 de plus qu'en 2018. L'épreuve est même sold-out depuis l'automne dernier.

Parmi ces courageux, Jeannot Antinori, 61 ans, qui participera pour la seconde fois après 2013, où il avait fini en 6h19'.

«Les gens me disent "Tu es fou à ton âge!"»

Il ne sera pas le plus ancien - une cinquantaine d'inscrits ont plus de 60 ans et un plus de 75 ans - mais le Luxembourgeois est fou du triathlon depuis les années 80. Il en a même été l'un des pionniers au pays avec René Lieners ou René Schockmel.

«J'adore ce sport. J'avais dû arrêter en 1991 (à 33 ans) en raison de soucis de santé. Mais j'ai repris à 40. Ma femme en avait assez de m'entendre parler de mes souvenirs». Il s'est donc remis à s'entraîner entre ses heures de travail.

Les gens me disent «Tu es fou à ton âge!», raconte le Rumelangeois, qui, retraité, vit les choses autrement. «Je ne vais pas essayer de finir en cinq heures et me bousiller la santé. Pour moi, cet Ironman c'est une fête, j'espère terminer et célébrer ça».

(Nicolas Martin/L'essentiel)