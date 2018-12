Fin d'une carrière éclair pour Tiffany Tshilumba

Cette fois, c'est bien fini! À 22 ans, Tiffany Tshilumba a dû remiser les pointes et pas mal de ses rêves d'enfant. Souffrant des hanches, la sprinteuse du CA Schifflange avait bien tenté un retour en piste à Malte en 2017. Mais la douleur était là, aiguë, et elle a vite compris qu'elle n'approcherait plus jamais les meilleurs chronos de sa carrière éclair.

Bercée entre la Belgique et le Grand-Duché, l'athlète luxembourgeoise a officialisé récemment un «retrait à contrecœur», alors que sa vie sportive était entre parenthèses depuis déjà deux ans. «Je suis née avec une dysplasie des hanches qui a été détectée tardivement. J'ai été opérée à 14-15 ans. Après deux ans de rééducation, j'ai pu atteindre mon meilleur niveau. Mais avec l'arthrose, ça a lâché». En 2016, elle stoppe son aventure universitaire au Texas (NCAA). Et préfère éviter, à 20 ans, la pose d'une prothèse.

Restent ses records nationaux explosés à 18-19 ans sur 100 m (11"65), et en salle sur 60 m (7"38) et 200 m (24"03), et ses participations alors qu'elle était encore junior aux Mondiaux 2014 et à l'Euro 2015 seniors en salle. «C'est très dur de perdre du jour au lendemain ce que l'on faisait le plus. Ma famille m'a beaucoup soutenue», raconte l'athlète qui a tourné une page. Étudiante à Louvain en kiné, un métier qu'elle a appris a aimer lors de ses soins, elle est actuellement en stage au Centre européen de rééducation du sportif (CERS) à Capbreton. Elle vient aussi d'intégrer le comité de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme (FLA). «Je veux apporter mon expérience et de la nouveauté. Aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Une carrière, c'est court, il faut en profiter».

(Nicolas Martin/L'essentiel)