Christine Majerus reste indétrônable

Cette fois, cela a été plus compliqué que d'habitude. Marie Schreiber a bel et bien bousculé Christine Majerus lors des championnats nationaux de cyclo-cross, samedi à Ettelbruck. Alors que la reine Christine l'emportait traditionnellement avec plusieurs minutes d'avance, elle est cette fois arrivée 34 petites secondes devant Marie Schreiber.

Et la jeune Schreiber, 18 ans et révélation de la saison, s'est accrochée aux basques de son aînée de 34 ans pendant un tour et demi. Puis Majerus a porté l'estocade pour faire monter progressivement son avance et remporter un douzième titre national consécutif. Un des plus difficiles et donc des plus beaux? Isabelle Klein prend la troisième place.

Pour la suite de la saison, Christine Majerus envisage très sérieusement de ne pas courir les Mondiaux de Fayetteville, aux États-Unis, le 30 janvier. Elle ne s'estime en effet pas en mesure d'y décrocher un résultat satisfaisant. Elle basculerait donc directement vers sa saison sur route.

(L'essentiel)