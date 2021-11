Cette vidéo d'Olivier Thill fait trembler la Toile

Les réseaux sociaux présentent cette particularité de pouvoir mettre en évidence des gestes qui passent parfois inaperçus lors d'une rencontre sportive. Avec des courtes séquences vidéos diffusées en boucle et à l'envi, les algorithmes du réseau social TikTok se chargent alors de faire remonter à la surface des actions qui datent déjà du 11 novembre 2021.

19 jours après et 4,5 millions de vues plus tard, une séquence impliquant l'international luxembourgeois Olivier Thill, fait un véritable carton via le compte ZiggoSport, une chaîne de télévision sportive diffusée aux Pays-Bas. L'action se déroule au début du match entre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg, vers la 20e minute de jeu, lorsque le joueur de 25 ans s'est littéralement fait agresser par Mutallimov.

«Combien de matchs de suspension?»

Au vu des images et compte tenu de la violence de cette faute, c'est à se demander comment Olivier Thill a pu continuer à jouer cette rencontre. On aurait effectivement pu craindre le pire lorsqu'il a été touché à hauteur de son bras et son flanc, avant de trembler et de se tordre de douleur sur la pelouse du stade olympique de Bakou.

«La crise de douleur m'a fait plus mal que le coup», souligne un internaute. «Est-ce une nouvelle animation dans le jeu FIFA22?», complète un autre avec un humour pas forcément très fin. «Carton rouge et au moins dix matchs de suspension», conclut encore un troisième intervenant. Reste à savoir si l'UEFA suivra cette recommandation...

