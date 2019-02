La Coque espère une pluie de records

En portant samedi dernier son record du Luxembourg en salle de 20,63 m à 20,67 m, le lanceur de poids Bob Bertemes a pris un peu d'avance. Car c'est bien samedi, lors du CMCM Indoor Meeting, réunion internationale à La Coque, que les meilleurs athlètes luxembourgeois seront attendus au tournant.

À domicile, avec un plateau susceptible de le tirer vers le haut, Bertemes peut espérer faire encore mieux samedi, à un mois de l'Euro Indoor à Glasgow. Le Portugais Arnaudov (21,27 m), le Français Dagée (20,36 m), le Bosnien Mesic (20,44 m) seront de sacrés concurrents. «En voyant la liste, je me suis dit c'est énorme, c'est hyper intéressant», insistait Bob Bertemes, qui un peu plus d'un an après avoir tout changé en rejoignant Mannheim a déjà prouvé qu'il est encore meilleur aujourd'hui.

«Cela donne beaucoup de confiance et d'envie. J'ai analysé mon lancer de samedi dernier. Il y a de quoi l'améliorer». Tout juste de retour d'un stage en altitude au Kenya, Charline Mathias et Charel Grethen disputeront eux le 1 500 m, où Mathias (4'15"83 en 2018) et David Fiegen (3'43"77 en 2005) détiennent la meilleure marque nationale. En sprint, Patrizia Van der Weken et David Mbang Springer seront à surveiller. Ils pourraient approcher les records du 60 m (7"38 et 6"76) et établir ceux du 50 m, qui seront relevés au passage. Des records du meeting pourraient aussi tomber ce samedi.

(Nicolas Martin/L'essentiel)