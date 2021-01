«L'essentiel»: À 32 ans et après avoir joué dans dix pays, qu'est-ce qui vous a mené au Luxembourg?

Moussa Maazou: Le nouveau président du club m'a contacté pour me faire part du projet et de l'ambition de jouer la Ligue Europa. Il veut faire un truc grand ici. Et moi, je ne voulais plus voyager et être loin de mes enfants, qui sont scolarisés en France. Je veux être là pour eux.

Quelles sont vos ambitions en signant à la Jeunesse?

Je ne suis pas en fin de carrière, ni en vacances. Je veux marquer à chaque match. J'aurais pu aller au Koweït, on me l'a proposé, mais je veux jouer la Coupe d'Europe ici.

Vous étiez sans contrat depuis l'été dernier, où en êtes-vous physiquement?

J'ai joué récemment avec la sélection du Niger et quelqu'un s'occupe de moi donc je me sens bien, mais s'entraîner tout seul, ça ne suffit pas. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour découvrir l'équipe et le championnat.

Parmi vos expériences (Belgique, France, Portugal, Tunisie, Chine...), laquelle vous a le plus marqué?

Le CSKA Moscou. C'est le plus grand club où j'ai joué, qui n'a rien à envier aux grands clubs européens. Ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Il y a tout là-bas, on n'a qu'à jouer et ils sont là pour s'occuper de tout le reste.

(L'essentiel/ Recueilli par Tom Vergez)