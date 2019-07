«Si l'on est trop cool, c'est très dangereux»

Il voulait «se sentir libre». Alors, à 24 ans, Alain Kohl a déserté les plongeoirs de 3 mètres, qu'il fréquentait depuis ses 7 ans, pour prendre son envol. De neuf fois plus haut. Une révolution.

Désormais, le Luxembourgeois passe 3,5 secondes en l'air à enchaîner les figures avant d'entrer dans l'eau pieds en avant à près de 90 km/h. Et doit gérer la sensation de chute libre... «J'ai toujours peur. C'est normal et c'est bien, car c'est la garantie d'être concentré à 100 %. Chaque plongeur doit trouver sa manière de gérer la peur. Si elle est trop forte, tu es bloqué et tes gestes manquent de précision, si tu es trop cool c'est très dangereux», raconte Alain Kohl, qui vit près d'Innsbruck, en Autriche.

«C'est une force»

Avec ses compères Gary Hunt et Orlando Duque, il a été depuis 2009 parmi les pionniers des Red Bull Cliff Diving World Series, qui ont popularisé le plongeon de falaise, sur des spots spectaculaires dans le monde entier.

«Tous sont beaux. La Rochelle en France est un joli site, mais le vent et la température rendent les compétitions difficiles. J'adore Polignano a Mare en Italie», souligne Alain Kohl, qui dispute cette semaine à 37 ans, les Mondiaux en Corée du Sud. En bassin. En treize ans, son sport a beaucoup changé. «Avant on faisait ça pour le plaisir et un peu d'argent de poche. Maintenant, c'est professionnel». Sa vie aussi a bien évolué. «Je suis marié et j'ai un fils de 1 an. Forcément, on pense davantage. Mais c'est aussi une force, beaucoup d'énergie», assure le Luxembourgeois.

«Je plonge toujours car cela marche encore bien. Mais je ne veux pas m'arrêter à cause de blessures. Quand je sentirai que c'est le moment, j'arrêterai» En attendant, il fait le plein d'adrénaline.

(Nicolas Martin/L'essentiel)