«Je reste Bob, le garçon de Rollingen»

«L'essentiel»: Comment se sent-on au lendemain d'une victoire sur la «Doyenne»? Bob Jungels: J'ai encore du mal à réaliser. On a fêté un petit peu. C'était un super printemps pour notre équipe Quick-Step et on est tous très très contents.

Qu'avez-vous ressenti en franchissant la ligne? Lever les bras sur Liège-Bastogne-Liège, avec tous ces Luxembourgeois dans le public, est très spécial, très émouvant. C'était tellement surprenant, un rêve qui se réalisait.

Que représente cette classique pour vous? C'est très proche du Luxembourg, il y a la famille, les copains, tant de drapeaux... Gagner avec le maillot national, à Liège, c'est incroyable.

C'est aussi le résultat d'une belle amitié avec Julian Alaphilippe... Notre amitié nous renforce dans des courses comme ça, où l'on doit se sentir en confiance. Il a fait un gros travail et a été super content pour moi comme je l'avais été pour lui sur la Flèche Wallonne.

Cela a créé une vraie émotion au Luxembourg. Comment vivez-vous cela? Je resterai toujours Bob, le garçon de Rollingen. Je suis très fier d'être une idole pour beaucoup de personnes, pour des jeunes... Le pays est petit, donc cela donne une ambiance particulière.

Le regard des autres coureurs sur vous va changer... C'est un autre pas que j'ai franchi. Gagner un monument c'est un rêve que de très grands coureurs n'ont pas forcément réalisé. Je suis catapulté dans une autre sphère.

Quels sont vos prochains rêves de cycliste à réaliser? Le Tour de France bien sûr. Une victoire c'est le rêve de tous les coureurs. Mais il faut rester réaliste. J'ai franchi un palier, mais gagner le Tour c'est encore autre chose.

Look! Someone took a picture in my dreams yesterday night imagine this would really happen????



No seriously, best day/week of my career so far thank you everybody @quickstep_team #TheWolfpack We rock!!! @gettysport pic.twitter.com/fHCwE86AEW