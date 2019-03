Bianca Vai, 14 ans, veut plaquer les préjugés

«Cela commence vraiment à m'énerver. À chaque fois que je dis que je fais du rugby, on me regarde avec des gros yeux». Bianca Vai n'a que 14 ans, mais elle a un sacré tempérament. «Je ne vois pas pourquoi une fille ne pourrait pas aimer faire un sport de contact. Le rugby n'est pas plus violent que d'autres sports», martèle la joueuse du CSCE Rugby Luxembourg, fille d'une Bretonne et d'un Italien.

Le rugby féminin à la fête vendredi



La Fédération luxembourgeoise de rugby (FLR) organise vendredi, à Walferdange (18h30), sa première Journée nationale du rugby féminin. «Il s’agit d’une journée de promotion et de découverte», note le directeur technique national, Alexandre Benedetti, qui cible par exemple les femmes de l'entourage des joueuses comme les mamans, sœurs ou copines. Condition pour participer: être une femme d'au moins 14 ans. Au menu: une initiation aux principes du jeu, un tournoi de touch rugby et bien sûr la troisième mi-temps!

Le virus du rugby, c'est son père Angelo qui lui a transmis. Et son premier ballon, elle l'a touché à 6-7 ans avec son frère jumeau Gabriel. Elle s'entraîne toujours avec lui aujourd'hui. Car dans un pays qui ne compte encore que 98 femmes (joueuses et dirigeantes) sur 1 061 licenciés en rugby, c'est parmi les garçons qu'elle a fait ses gammes. «Cela ne m'a jamais paru bizarre. Nous avons appris ensemble à plaquer. Je progresse avec eux», insiste l'élève de l'École européenne, qui s'entraîne trois à quatre fois par semaine.

«Au Luxembourg, il y a peu de gros gabarits, on joue beaucoup sur l'évitement, le jeu au large. Cela n'a rien à voir avec les chocs des pros à la télé». Bianca est même aujourd'hui l'une des deux jeunes joueuses intégrées à la Lëtzebuerg Rugby Académie, le centre de formation de la fédération (FLR). Et en attendant de rejoindre la seule équipe seniors féminine du pays, Walferdange, elle joue avec les filles (U15) de Thionville et en sélection du Grand Est. «J'aime être sur le terrain courir, plaquer. Cela m'aère l'esprit après les cours». Aller au combat, Bianca aime ça et elle n'a vraiment pas l'intention de se justifier.

(Nicolas Martin/L'essentiel)