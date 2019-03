Jenny Warling: «Jamais je n'aurais pu l'imaginer»

La Luxembourgeoise Jenny Warling est devenue championne d'Europe de karaté (-55 kg) ce samedi à Guadalajara, en Espagne. Elle livre ses premières impressions à L'essentiel.

L'Essentiel: Qu'avez-vous ressenti quand vous avez remporté cette finale, cinq ans après votre finale européenne perdue?

Jenny Warling: C'est incroyable d'avoir réussi cette fois. À vrai dire, même avec la deuxième place, j'aurais été contente. C'est la cerise sur le gâteau. Je reviens d'une grave blessure au genou il y a sept mois. Même participer à ce championnat d'Europe était déjà une satisfaction pour moi.

N'est-ce pas ce qui vous a justement permis de gagner?

Oui j'étais plus relâchée que mon adversaire. C'est elle qui avait la pression. Moi je me disais juste: "Je reviens de blessure on verra bien". Je ne réalise pas encore. Je suis allée si souvent à des grandes compétitions en me disant que je voulais absolument gagner. Et ça ne marchait pas. Et cette fois... Jamais je n'aurais pu l'imaginer.

Racontez nous cette finale...

J'ai attendu longtemps avant d'entrer, que les cérémonies de médailles des autres soient terminées. Ensuite c'est allé très vite. Elle m'a attaqué d'entrée et j'ai été surprise de la contrer de marquer la première (1-0). Cela me donnait l'avantage en cas d'égalité. Elle a répondu et a mené (3-1) puis j'ai compris qu'il fallait que j'attaque plus au visage qu'au corps. Je suis revenue à 3-3. On a marqué ensemble le 4-4. Elle devait attaquer et je l'ai contrée à quelques secondes de la fin. Je savais que j'avais gagné.

Que représente ce titre européen pour vous?

C'est une énorme surprise. Et c'est un pas vers la qualification pour les JO 2020. Je partais de loin en ayant raté les Mondiaux notamment. Ce n'est qu'une étape, il va falloir confirmer en K1 et aux Jeux européens, mais cela me replace dans la course. Cela me redonne beaucoup d'espoir. Me qualifier est toujours possible.

Le karaté luxembourgeois confirme sa bonne santé...

J'ai reçu un grand soutien pendant cette compétition de toute la team. D'autres nations que je connais aussi. ça aide beaucoup. Chez les filles au Luxembourg, il y a une continuité depuis des années. Avec des chef de file qui poussent les jeunes. Cela a été le cas avec Tessy Scholtes et Sonja Steland pour moi et j'essaie de motiver aussi les jeunes d'aujourd'hui.

(Propos recueillis par Nicolas Martin/L'essentiel)