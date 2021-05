Leandro Barreiro prolonge jusqu’en 2024 à Mayence

Deux ans de plus pour Leandro Barreiro. Le milieu de terrain luxembourgeois de 21 ans a prolongé ce jeudi son contrat avec Mayence où il est désormais lié jusqu’en 2024. Depuis l’arrivée de l’entraîneur Bo Svensson sur le banc du club en tout début d’année, le Lion rouge s’est imposé comme un titulaire inamovible. Ses bonnes prestations ont joué un rôle important dans le maintien du club en Bundesliga. Formé à Mayence, Barreiro a disputé cinquante rencontres professionnelles depuis ses débuts.

« Je suis à Mayence depuis 2016 et je me sens très à l’aise dans ce club car je partage ses valeurs, a expliqué Leandro Barreiro sur le site du FSV. J’ai fait mes débuts professionnels ici et je suis heureux que tout se soit bien passé pour moi depuis. Je ressens la confiance de l’équipe, de l’entraîneur et de tout le club donc continuer à Mayence était une décision logique».

«Il donne tout pour ses coéquipiers»

En offrant cette prolongation au jeune Luxembourgeois, le club de Bundesliga montre qu’il compte construire avec lui dans la durée. Cette saison, Barreiro avait inscrit le premier but de sa carrière en professionnel, lors d’une victoire surprise contre Leipzig en janvier. Il avait récidivé contre Cologne mi-avril.

«Leandro a beaucoup progressé ces dernières années et c’est loin d’être fini, a pour sa part analysé son coach Bo Svensson. Je l’avais déjà entraîné en U19 et même s’il était très talentueux, il était déjà très professionnel. C’est un joueur d’équipe qui donne tout pour ses coéquipiers et ses supporters à l’entraînement et en match. Ses courses incessantes, sa qualité de passe, son agressivité et son état d’esprit en font un atout pour notre équipe».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)