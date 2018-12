Etzella file en demies, le Sparta y sera aussi

Etzella avait dominé Esch (80-67) dimanche en Total League. Les Nordistes ont remis ça hier (84-67), pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg. Finalistes l'an passé, les hommes de Kresimir Basic n'ont cette fois laissé aucune chance aux Eschois, qui étaient menés (26-8) à l'issue du premier quart-temps dans le sillage d'un très bon Philippe Gutenkauf (15 points). Étouffant la rébellion eschoise, les Ettelbruckois ont ensuite contrôlé la partie et assumé leur statut de leaders en championnat et de prétendants au doublé cette saison.

Ils signent ainsi leur dixième victoire consécutive (huit en championnat et deux en Coupe) et n'ont toujours perdu qu'une fois cette saison, d'un petit point le 7 octobre face à Dudelange (90-91). L'autre qualifié d'hier est le Sparta, qui après avoir mené au score toute la partie est allé battre pour la seconde fois cette saison les Musel Pikes chez eux (62-75). Dean Gindt (11 points, 12 rebonds) et Adrian Rodgers (34 points) ont été des artisans majeurs de la qualification bertrangeoise.

Le Sparta et Etzella mettent ainsi le cap sur les demies, qui se tiendront les 2 et 3 février et dont le tirage aura lieu le 17 décembre. Les deux autres billets se joueront ce soir avec un duel entre deux équipes de Nationale 2, le Telstar et Heffingen, et un autre entre Soleuvre (N2) et le double tenant du titre, Steinsel.

(L'essentiel/Nicolas Martin)