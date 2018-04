Le T71 ne conserve pas Stephens et Johnson

L'aventure se termine pour Denell Stephens et Cory Johnson. Les deux basketteurs américains ne sont pas gardés par le T71 Dudelange, qui se passera d'eux l'année prochaine. Le club l'a annoncé lundi dans un communiqué, sans justifier sa décision.

La formation a tenu à remercier les deux intéressés pour leur engagement. Stephens, qui a représenté le Luxembourg dans diverses compétitions comme les Jeux des Petits États d'Europe, a passé neuf saisons à Dudelange, un record pour un joueur étranger. «Sans ses efforts, le T71 ne serait jamais parvenu à remporter quatre Coupes et cinq titres de champion du Luxembourg», reconnaît le club.

Cory Johnson, quant à lui, évoluait sur le parquet de Dudelange depuis deux saisons.

All good things... from the bottom of our hearts: Thank you Denell for everything you gave the club, the fans & the city of Dudelange! https://t.co/NAHAuoQYf2