Le COSL étoffe ses cadres pour l'année 2019

Le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) a dévoilé ce jeudi la composition de ses cadres pour 2019. Ce dispositif apporte un support financier, technique et médical aux sportifs en mesure de représenter le Luxembourg, au niveau international.

Malgré six retraits dont celui de Gilles Muller (tennis) le cadre élite s'étend de 37 membres et deux équipes à 39 membres et quatre équipes. Derrière le cyclisme (7), l'équitation profite des entrées de Fie Christine Skarsoe et Nicolas Wagner pour atteindre les cinq membres. Autant que la natation et le tennis de table...

Le cadre promotion, dans lequel reste Éléonora Molinaro, passe de 42 à 44 membres avec dix entrants. En 2015, le cadre élite comptait 35 sportifs et le cadre promotion 21.

(L'essentiel)