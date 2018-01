«Nous sommes les plus vulnérables sur le route»

Après avoir assisté de très près à un accident de la route qui a blessé deux de ses coéquipiers, jeudi après-midi en Afrique du Sud, Bob Jungels s'est exprimé, samedi soir, dans une vidéo publiée sur Youtube.

«Tout le monde a entendu que nous avons été impliqué dans un accident avec Laurens De Plus et Petr Vakoč», a débuté le coureur luxembourgeois de 25 ans visiblement très marqué par cet accident provoqué par un camion alors que les trois équipiers de l'équipe Quick-Step se trouvaient à l'entraînement. «D'un instant à l'autre, tout peut basculer. Vous pouvez vous éclater avec vos coéquipiers et ensuite les retrouver en très mauvaise posture sans savoir quoi faire en cherchant de l'aide autour de vous».

Vakoč touché aux vertèbres

«C'est très dur d'être confronté à une telle situation», a continué Bob Jungels. «Nous sommes certainement les personnes les plus vulnérables sur la route. Nous n'avons pas de protection autour de nous pour nous protéger. J'espère sincèrement que personne n'aura à vivre ce que j'ai vécu, il y a deux jours, avec mes deux coéquipiers».

Selon un communiqué de l'équipe Quick Step, Petr Vakoč, coureur tchèque de 25 ans, ne rentrera en Europe que dans une dizaine de jours. Plusieurs de ses vertèbres ont été cassés dans l'accident et il a été opéré vendredi après-midi avant de passer la nuit sous surveillance.

We enjoyed our restday a lot in the @KrugerNational , tomorrow it’s time to get back on the bikes ✌ pic.twitter.com/KOwz2INp8k