Minella: «Ce serait bizarre d'arrêter ainsi...»

«L'essentiel»: Après les incendies en Australie, ce début de saison est fou…

Mandy Minella: Oui vraiment. Mais c'est ainsi. Espérons qu'ils trouveront un vaccin le plus vite possible. C’est dur pour beaucoup de monde.

Comment vous organisez-vous en confinement?

Nous sommes chez nous depuis la mi-mars. Jouer est impossible. On se tient en forme du mieux possible à la maison. Je sors courir, faire du vélo. On alterne avec mon mari Tim pour garder notre petite. À la maison on a des poids, un vélo indoor, on peut faire des étirements, du gainage.

L'objectif est la reprise prévue mi-juillet?

Je ne pense pas qu'on jouera en juillet. Le tennis est tellement international... Tant de gens viennent de partout sur la planète. Comme l'a dit Amélie Mauresmo, je crois que s'il n'y a pas de vaccin il n'y aura pas de tennis.

Étonnante dernière saison.

J'aimerais quand même bien rejouer. Ce serait bizarre d'arrêter ainsi. Mais on ne sait pas quand ça va reprendre.

Quelle fin espériez-vous...

Je pensais faire une saison à bloc. Je m’étais bien préparée cet hiver. Je voulais finir à mon top niveau et arrêter en forme et parce que je l'avais décidé. Mais je suis quelqu'un d’assez positif et il y a des choses plus importantes dans la vie que le tennis. J'ai eu une belle carrière. Peu importe la fin, elle restera belle.

Êtes-vous toujours sûre d'arrêter fin 2020?

J'aimerais quand même bien jouer les Grands Chelems. Je ne suis sûre de rien. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment je vais finir ma carrière. Je ne m'arrêtais pas pour des pépins physiques mais parce que j'avais l'impression que c'était le moment. Je peux toujours m'arrêter avant ou après. Je devrai décider plus tard et de façon spontanée.

Et repartir pour un an, est-ce envisageable?

Une année entière je ne sais pas. On verra déjà quand ça reprendra. Si c'est en septembre je pourrais l'imaginer. Si c'est l'an prochain, il faudra aussi penser à trouver un travail car sans revenus liés au tennis...

L’annulation de Wimbledon était un choc?

Le choc c’était plutôt l’annulation d’Indian Wells où on a réalisé la gravité de la situation et que les Grand Chelems risquaient d’être annulés. Wimbledon on s’y attendait tous.

Que pensez-vous de jouer Roland-Garros après l’US Open?

L’US Open fin août cela risque d'être tôt. Le virus explose en ce moment aux États-Unis . Je pense vraiment que "pas de vaccin pas de tennis". Pour Roland-Garros, nous joueurs on serait contents de jouer. En septembre ou octobre, il ferait un peu froid mais si on peut jouer on prendra tout ce qui est possible.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)