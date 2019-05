Dudelange sacré après une folle remontée

Dudelange s'attendait probablement à un sacre sans grosse difficulté sur le terrain d'Hostert. La réalité a été toute autre. Après avoir été mené 3-0, le F91 a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur et s'imposer 4-3. Ibrahimovic par deux fois (70e et 86e), Pokar (73e) et Turpel (83e) ont été les héros de cette jolie remontée.

Le classement



1. Dudelange 56 points

2. Fola 53

3. Jeunesse 45

4. Differdange 43

5. Progrès 41

6. RFCU 39

7. Strassen 39

8. Mondorf-les-Bains 34

9. Titus Pétange 34

10. Rosport 28

11. Etzella 25

12. Hostert 22

13. Hamm Benfica 19

14. Rumelange 16



Une victoire après un scénario fou qui assure aux Dudelangeois un 15e titre de champions en BGL Ligue, le quatrième consécutif. Le Fola n'aura pas à s'en vouloir.

Le Fola terminera deuxième

Les Eschois ont fait le travail en s'imposant 4-0 sur la pelouse de Differdange, qui réalise la très mauvaise opération du jour. Le club coaché par Jeff Strasser terminera deuxième devant la Jeunesse, qui n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain du Progrès (1-1).

Un moindre mal dans la course à l'Europe. Les Bianconeri conservent deux points d'avance sur Differdange et quatre sur leur adversaire de l'après-midi pour qui la qualification européenne s'éloigne.

Les résultats de la 25e journée:

Jeunesse - Progrès: 1-1

Differdange - Fola: 0-4

Etzella - Titus Pétange: 2-1

Rosport - Strassen: 2-1

Hamm Benfica - Mondorf-les-Bains: 2-1

Hostert - Dudelange: 3-4

Rumelange - RFCU: 2-1

