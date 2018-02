Voilà pourquoi Didier a abandonné en Australie

Victime d'une mauvaise chute jeudi lors de la première étape du Herald Sun Tour, en Australie, le Luxembourgeois Laurent Didier n'a pas pris le départ de la 2e étape. C'est son équipe, Trek-Segafredo, qui a annoncé l'abandon de son coureur sur Twitter.

Jeudi, Laurent Didier a indiqué n'avoir rien de cassé mais sur une photo, on pouvait voir son vélo littéralement coupé en deux, à deux endroits du cadre. Grâce à une vidéo envoyée par Glen Leven, mécanicien luxembourgeois chez Trek-Segafredo, on comprend désormais mieux comment la monture du cycliste de 33 ans a été fendue.

Compte tenu de ces images, on peut présumer que le vélo de Laurent Didier s'est brisé sous la masse d'un coureur qui est tombé sur son cadre à pleine vitesse. Cinq coureurs ont été impliqués dans cette lourde chute au moment où se formait une bordure.

#SunTour S2: Unfortunately, @laurentdidier was unable to take the start after his crash yesterday. He is not seriously injured, but has enough scrapes and contusions on his back, elbow, leg and a swollen hand, that to continue would be fruitless. We wish him a speedy recovery. pic.twitter.com/r310H8l84K