Esch sera en demies, Etzella ne faiblit pas

«Il n'y a pas si longtemps, ce type de match, nous l'aurions perdu». Alex Rodenbourg impeccable dimanche (15 points à six sur six aux tirs, 6 rebonds, 5 passes) lors de la victoire d'Esch sur le T71 (95-84) a pu mesurer combien son équipe avait «grandi». Bousculés par Dudelange d'entrée, les hommes de Sylvain Lautié ont pris l'ascendant au milieu du premier quart-temps jusqu'à compter dix points d'avance (43-33) dans le deuxième quart. Joé Biever (10 points, 11 passes, 9 rebonds), Clancy Rugg (28 points) et Jordan Hicks (25 points, 10 rebonds) brillaient côté eschois.

Mais le T71 de Frank Muller (19 points, 11 rebonds) serrait les rangs en défense jusqu'à repasser devant à huit minutes de la fin (79-81). «Nous avons très bien joué pendant quatre-cinq minutes et nous avons eu des occasions de prendre six ou huit points d'avance. Mais nous les avons manquées», regrettait Tom Schumacher (16 points), artisan de la remontée dudelangeoise.

Et au contraire, c'est Esch qui a tué le match. «Nous ne sommes plus si jeunes. Nous sommes arrivés à un âge où il faut assumer. Avant, nous aurions perdu les pédales. Là, nous sommes restés costauds», saluait Rodenbourg. Une victoire qui envoie Esch en demies des play-offs, grâce à la victoire écrasante d'Etzella, également qualifié, sur l'Amicale (106-85). Avec deux points d'avance sur Steinsel, à deux matches de la fin et l'avantage en confrontation directe, Esch est assuré de terminer deuxième. Pour le T71, il faudra passer par un quart de finale.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)