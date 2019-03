La star du sprint a coaché une Luxembourgeoise

Beaucoup en rêveraient, Lea Majchrzack l'a fait. Échauffement, techniques de départ, exercices de coordination et séance photo, elle a partagé dimanche, en marge des Jeux mondiaux de Special Olympics à Dubai, un entraînement avec une étoile du sprint mondial, Allyson Felix.

Un moment rare parmi quelques dizaines de privilégiés, aux côtés de l'Américaine aux six titres olympiques (2008, 2012, 2016) et onze sacres mondiaux. Et une raison de plus pour la jeune femme de 18 ans qui vit à Rosport de garder un sacré souvenir de ses premiers Jeux mondiaux, compétition dédiée aux personnes avec une déficience intellectuelle qui réunit cette semaine plus de 7 000 sportifs du monde entier aux Émirats arabes unis.

« C'est méga-bien »

«Je suis très contente. C'était méga bien», confiait la souriante élève du centre de développement intellectuel de Walferdange, atteinte d'une microcéphalie. Lors de cette séance, elle a aussi pu côtoyer l'ex-sprinteuse américaine Ngozi Onwumere qui avait disputé les JO d'hiver 2018 en bobsleigh pour le Nigeria.

Sous les yeux de son père Franz et de son frère Joshua venus la supporter, Lea a déjà décroché une 7e place (20"19) sur 100 m et une 6e sur 200 m dans ces Jeux qui ont vu son compatriote Eike Schröder s'offrir l'or du semi-marathon ( 1 h 30'17"). «Lea est ravie de côtoyer des gens de tous les pays et fière de dire à son père qu’elle a gagné en autonomie lors de ce séjour», insiste Pierrot Feltgen, l'un des coaches de Special Olympics Luxembourg, où elle s'éclate depuis trois ans.

(Nicolas Martin/L'essentiel)