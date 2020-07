«L’essentiel»: On vous imagine comblé. Que ressentez-vous après tout ça ?

Ralph Diseviscourt: Je suis complètement au bout. C’était les 24 heures les plus dures de ma vie. C’était prévisible. Quand on se lance dans un défi pareil, on sait qu’il faut aller jusqu’au bout si on veut réussir.

Y a-t-il eu des moments particulièrement durs, où vous vous êtes dit je ne vais pas y arriver ?

Les différents records intermédiaires m’ont donné confiance. Je les battait un par un donc ça me motivait. Je savais que j’étais sur le bon chemin. Je gardais un bon rythme, je me sentais bien. C’est juste la nuit qui a été un peu difficile car la température a chuté jusqu’à 6-7 degrés. Cela m’a pris beaucoup d’énergie et il a fallu baisser un peu en régime pour ne pas craquer complètement.

À quoi pensiez-vous quand c’était difficile ?

Il faut toujours garder en vue le but, qui était de battre le record. J’avais trois idées en tête. Battre le record du monde, dépasser les 900 km et battre la distance de Christoph Strasser dans une autre catégorie car il l’avait réussi en course aux Etats-Unis et non pas en individuel. J’ai pu battre cette marque de justesse. J’ai réussi tous mes paris.

Qu'avez-vous pensé de ce circuit de Vianden?

L’endroit est magnifique, la vue gigantesque. Je n’ai pas eu trop le temps d’apprécier mais le site était très bien. Je voulais un circuit tout plat, hors de la circulation, c’était parfait.

Le soutien du public depuis la plateforme était limité en nombre mais également important ?

Oui tout au long des 24 heures, il y avait des gens qui m’encouragaient, même la nuit. Cela m’a motivé.

Quand reprenez-vous le travail à la BIL ?

Demain (NDLR: ce lundi) . C’était prévu ainsi. J’ai la nuit pour me reposer. Pour les jambes il faudra un peu de temps pour digérer tout ça. Tout mon corps a quand même bien souffert.

(Nicolas Martin/L'essentiel)