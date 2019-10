L'effet Coupe du monde est limité au Luxembourg

Malgré la Coupe du monde, ce n'est pas la course aux licences au Luxembourg. «Leur nombre est stable, avec même une légère baisse chez les plus jeunes. Le tournoi est au Japon, les matches sont le matin, on se doutait que l'effet serait limité», note Alexandre Benedetti, directeur technique national de la Fédération Luxembourgeoise (FLR).

Promotrice d'un rugby d'évitement pour contrer l'image violente des chocs chez les pros, la FLR se heurte à d'autres obstacles. «Certains sont inhérents à notre sport, d'extérieur, de contact... d'autres liés au contexte local, insiste Benedetti. Nous ne sommes pas autonomes dans la pratique». Championnats, stages, il faut souvent aller à l'étranger et s'adapter. Autre point noir, les infrastructures. Parfois de qualité mais peu disponibles.

«Il faudrait un vrai camp de base du rugby»

«L'équipe nationale jouera dans le futur stade, c'est très bien. Mais ce ne sera que quelques matches par an. Pour le reste nous sommes des nomades», poursuit le DTN. Les cadres nationaux jonglent entre les (rares) terrains du pays (et autour), les partagent avec les clubs résidents. «Il faudrait un vrai camp de base du rugby», insiste Benedetti, conscient qu'avec son millier de licenciés la FLR ne peut réclamer un centre comme celui de Mondercange en football. «Même un dixième de Mondercange, on prend!», lance-t-il.

Pour lui, le rugby grand-ducal est en «surrégime» en terme de résultats, par rapport à ses ressources. Pour retrouver la croissance, il mise notamment sur le travail dans les écoles qui élargit la base et l'essor du rugby à 7 éligible aux Jeux des Petits États d'Europe, dès 2023.

(L'essentiel/Nicolas Martin)