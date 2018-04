Les «Crazy French» iront rencontrer Neymar

«C'est réellement exceptionnel. On ne s'y attendait pas et on sera heureux de représenter le Luxembourg», exultent les vainqueurs au maillot jaune et noir du «Crazy French». Ces jeunes venus tout droit de Huckange, Fameck et Guenange ont battu leurs adversaires du «Tiki Taka», samedi soir, à l'Abbaye de Neumünster. La finale a pourtant débuté dans une ambiance tendue. Les «Crazy French» ont ouvert le score après quelques minutes seulement, mais les «Tiki Taka» ont tenu bon et ont égalisé peu après. Les jeunes Français ont finalement fait une remontée impressionnante en s'imposant cinq buts à deux.

Dans les tribunes, l'ambiance était survoltée. Cynthia est venue avec ses amis. «On s'éclate et la règle d'éliminer un joueur à chaque but me plaît. Il y a eu du suspense jusqu'au bout», précise la jeune femme de 22 ans. Tout a commencé samedi vers 8h, quand les premières des 40 équipes poussaient les portes du stade Boy Kohnen à Cessange. Ils étaient environ 300 joueurs à s'affronter dès 10h, match après match, but après but.

C'est vers 18h que les huit finalistes («Les artistes», «Tiki Taka», «Ca Makon», «Les inconnus», «Crazy French», «Area 32», «Nsdn» et le «FC Progrès Differdange») ont investi l'Abbaye Neumünster, au sein de la capitale. Les matchs, riches en rebondissements, étaient entrecoupés par les danses d'Adilio et cinq autres danseurs de capoeira. Bref, tout pour donner le sourire aux quelque 250 personnes présentes . Les températures chaudes de la journée n'ont pas, pour autant, effrayé les «Crazy French». Pour eux, «Neymar n'a qu'à bien se tenir».

