16 000 coureurs pour l'ING Night Marathon 2019

Pénalisé par un calendrier compliqué et une date en pleine période de congés, l'ING Night Marathon, qui fêtera le samedi 1er juin sa 14e edition à Luxembourg-Ville, n'a pas pu atteindre les 17 000 inscrits rêvés. Mais il a malgré tout enregistré 16 000 inscriptions, autant que le total record de 2018. Il y aura toutefois un peu moins de Luxembourgeois et plus d'étrangers.

Comment se rendre à la course





Des sas de tram et de bus sont prévus pour mieux transporter le public pendant la course à Luxembourg-Ville le 1er juin. La capitale restera accessible toute la journée avec des tronçons fermés juste avant et rouverts immédiatement après le passage des coureurs. Des navettes gratuites sont prévues depuis les P+R Bouillon et Luxembourg Sud. Comme les bus (avec quelques adaptations), le tram circulera selon son horaire habituel. Il sera gratuit dès 17h45.

En ce qui concerne le parcours, «il évoluera un peu au Kircherg et dans le quartier de la Gare. Avec les travaux le parcours à été très difficile à tracer cette année», a indiqué l'organisateur Erich François.

Le coureur le plus rapide jamais inscrit au Luxembourg

Ce dernier a par ailleurs annoncé que le Kenyan John Komen vainqueur en 2015 et 2016 (avec le record du parcours 2h12'57") sera de retour au Grand-Duché, avec le triplé en vue. Son compatriote Moses Cheruiyot Mosop arrivera avec le statut de coureur le plus rapide sur marathon jamais inscrit au Luxembourg, avec son chrono de 2h03'06'' lors de sa 2e place à Boston en 2011. Côté féminin, l'Éthiopienne Belaynesh Shifera Yigezu, victorieuse en 2016, sera aussi présente.

Les coureurs locaux Philippe Gillen, Laurent Reichling, Bertil Muller participeront aussi à la course, tandis qu'un relais politique réunira Claude Turmes (déi gréng), Taina Bofferding (LSAP), Martine Hansen (CSV) et Éric Thill (DP). Parmi les nouveautés: encore plus de groupes de musique et un passage spectaculaire sous un grand chapiteau au Glacis. «Si l'on innove pas chaque année, les gens ne viennent plus», a souligné Erich François.

