Schreiber va contester le règne de Majerus

Championne du Luxembourg onze fois d'affilée, souvent avec plus de 5 minutes d'avance, Christine Majerus va enfin être bousculée ce samedi sur le parcours d'Ettelbruck. La coureuse de 34 ans fera face à la révélation de la saison, Marie Schreiber (18 ans). Elles se sont partagé les victoires sur les courses internationales organisées au pays (Schreiber à Contern et Majerus à Pétange) et se sont croisées sur des manches de Coupe du monde. Lors de la dernière, à Hulst, elles ont fini l'une derrière l'autre aux 24e et 25e places. De quoi imaginer une course serrée.

«C'est important d'avoir de la concurrence, ça me permet de me remettre un peu en question et d'aller au-delà des autres années, souligne Majerus. Mais j'ai toujours pris la course au sérieux, même si les gens disaient que c'était gagné d'avance». Schreiber, qui courait encore en Juniors la dernière édition en 2019, se réjouit de pouvoir concurrencer son aînée sur une course qu'elle assomme chaque année depuis 2010. «Je n'ai rien à perdre, mais bien sûr que j'aimerais la battre, assure-t-elle. C'est excitant pour nous deux, quel que soit le résultat».

La lutte s'annonce donc prometteuse sur un parcours plat qui a été complètement inondé en début de semaine. La situation s'est depuis arrangée et il devrait être praticable, bien que très boueux, malgré les pluies encore annoncées d'ici au départ.

(L'essentiel/Tom Vergez)