«On a marqué l'histoire du football au Luxembourg»

Jamais jusqu'à présent, au niveau du football féminin, un club luxembourgeois n'était parvenu à remporter une rencontre de Coupe d'Europe. C'est désormais chose faite, depuis ce mercredi 18 août 2021 en fin de matinée. Grâce son succès face au SFK 2000 Sarajevo, en demi-finale du premier tour de l'UEFA Women's Champion's League, le RFCU Luxembourg est donc rentré dans l'histoire du football luxembourgeois. Après ce bel exploit, nous avons recueilli l'impression de Précillia Rinaldi, l'unique buteuse de la rencontre.

«Je suis super contente pour l'équipe», nous a d'emblée déclaré la joueuse française de 23 ans. «On vient de marquer l'histoire du Luxembourg et c'était vraiment génial. Avant le début du match les Bosniennes de Sarajevo nous ont pris un peu de haut et on a rapidement voulu leur montrer de quoi on était capables sur le terrain. On a vraiment joué en équipe. Sur la pelouse, on était une véritable famille».

Formée au PSG

Survenue à la 65e minute de jeu, la demi-volée de Précillia Rinaldi permet ainsi au Racing de passer au tour suivant de la Ligue des champions. «J'ai mis un peu de temps à réaliser que j'avais marqué», précise celle qui est arrivée dans la capitale la saison dernière, déjà. «J'ai cru tout d'abord que j'étais hors-jeu et puis, j'ai remarqué que l'arbitre n'avait pas sifflé. Je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré, j'ai cru que la balle allait prendre la direction de la transversale et puis, c'est rentré. À ce moment-là, il restait encore 25 minutes à jouer et on a tenu bon, on n'a rien lâché».

Après avoir débuté le football en Normandie à Evreux, «à l'âge de 8 ans avec les garçons», nous a indiqué Précillia Rinaldi, elle a ensuite rejoint le centre de formation du PSG à l'âge de 14 ans et ce, pendant 4 ans. «À 18 ans, j'ai ensuite pris la direction de l'Italie pour jouer dans l'équipe féminine de la Fiorentina en Serie A. Je suis alors revenue à Orléans en D2 française et j'entame à présent, à 23 ans, ma 2e saison au RFCU Luxembourg». En finale du premier tour de la Ligue des champions, les joueuses de la capitale pourraient affronter les Portugaises du Benfica Lisbonne. Réponse dès 17h.

(fl/L'essentiel )