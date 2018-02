Berchem et les Red Boys visent les quarts

Challenge Cup, 8es de finale



À Crauthem, samedi

Zaporojie-Berchem 18 h

Dynamo Victor-Red Boys 15 h



Dimanche

Berchem-Zaporojie 17 h

Depuis la finale disputée par Esch en 2013, les clubs luxembourgeois vivent une belle histoire avec la Challenge Cup, la troisième Coupe d'Europe. Ces quatre dernières saisons, au moins un club du Grand-Duché a toujours atteint les huitièmes de l'épreuve et Dudelange s'est hissé en quarts l'an passé. Une performance qu'espèrent rééditer cette saison Berchem qui accueille samedi et dimanche les Ukrainiens de Zaporojie et les Red Boys, qui joueront samedi en Russie leur huitième aller face au Dynamo-Victor.



«Ce sera du 50-50», prévient l'entraîneur de Berchem, André Gulbicki, avant de défier les quatrièmes du championnat d'Ukraine, que Dudelange avait sortis en huitièmes l'an passé (27-32, 25-27). «Je pense qu'ils sont plus forts que l'an dernier, avec un arrière gauche et un pivot plus costauds et aussi davantage d'expérience», prévient le coach berchemois, qui croit toutefois dans les chances de son équipe, au complet, hormis l'absence de Stupar, blessé. «Nous avons un effectif qui a assez peu d'expérience des compétitions européennes. Mais je pense qu'une surprise est possible», assure-t-il.



Les Red Boys, qui n'ont pas caché leurs ambitions, devront préserver leurs chances en Russie avant le retour, le 17 février, à Oberkorn.

(Nicolas Martin/L'essentiel)