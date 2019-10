Bob Bertemes a «tellement chaud qu'il reste à l'hôtel»

L'essentiel: Comment vivez-vous la chaleur à Doha?

Bob Bertemes: Elle est énorme. Il fait 40°C en journée. On reste toute la journée à l'hôtel et rien ne se passe avant 17h. Le soleil se couche tôt, et ça devient un peu mieux vers 17h30. C'est compliqué, mais il faut s'adapter. C'est le même bordel pour tout le monde.

Le choix du Qatar, comme pays-hôte, est très critiqué...

Une chose est sûre, pour faire cela ici, ils n'avaient d'autre solution que de climatiser le stade. Le choix du Qatar l'année précédant les JO n'était selon moi pas optimal car ces Mondiaux arrivent tard et beaucoup d'athlètes zapperont du coup ceux en salle en mars.

Vous êtes-vous entraîné de manière spécifique...

J'ai fait un stage en Turquie pour voir comment mon corps réagissait à 37-38 °C. Je m'adaptais bien. Même au retour aux espaces climatisés. On a décidé de venir le plus tard possible ici. Je suis passé chez le médecin qui m'a donné un spray pour le nez. Et je fais attention à bien m'hydrater. Ici on s'entraîne vite et on rentre.

Que visez-vous à Doha?

Le but est d'aller en finale. Il faudra faire une bonne qualif', rester relax. Si je suis en finale, tout sera possible. Ce sera un bon test car il fera chaud aussi à Tokyo aux JO en 2020.

À quelle distance faudra-t-il lancer pour aller en finale?

La qualification directe est à 20,90 m. C'est un peu moins que je ne pensais. C'est plutôt bien car c'est vraiment faisable à mon avis. Se qualifier par la place sera plus compliqué.

(Recueilli par Nicolas Martin/ L'essentiel)